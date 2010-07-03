"Свет сквозь листву": как будет выглядеть станция метро "Стромынка"

20 июля, 20:20
20 июля, 20:20
Поделиться в социальных сетях:
Фото: stroi.mos.ru
Основой дизайна станции метро "Стромынка" Большой кольцевой линии станет образ солнечного света, пробивающегося сквозь листву деревьев.
"Стромынка" – замечательный пример того, как авторы успешно довели проект до реализации, без значительных перемен. Образ света, пробивающегося сквозь листву деревьев, сохранился. Добавился красный цвет в оформлении, и станция стала ассоциироваться с осенним лесом", – цитирует Агентство "Москва" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Строительство станции продолжается, к настоящему моменту завершено сооружение ограждающих конструкций южного вестибюля со стороны станции "Сокольники" под Сокольнической площадью с выходом к улице Русаковской.
Станция появится в непосредственной близости от парка "Сокольники" и одноименной станции Сокольнической линии метро. Ее построят в стиле хай-тек.
В дизайне будут преобладать стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием.
В оформлении станции будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол из гранита. Наземные вестибюли сделают почти полностью стеклянными с перфорированными вставками.
Дизайн "Стромынки" выбран в ходе открытого международного конкурса. В финале лучшую работу определили сами москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин". Больше всего голосов набрал проект московского архбюро Map Architects.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
Строительство станции метро "Стромынка"
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: