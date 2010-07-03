Проложено более 6 километров тоннелей второго этапа Некрасовской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Построено 95% тоннелей второй очереди Некрасовской линии метро. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики и строительства Москвы и заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Завершается проходка тоннелей второго этапа Некрасовской линии метро. На сегодняшний день пройдено около 6,5 километра пути. Тоннели второго этапа Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской" готовы на 95%. Десятиметровые щиты, впервые использованные для строительства метро в Москве, прошли 6,5 километра из запланированных 7,2 километра пути. Один 10-метровый щит уже завершил свою работу на линии, а второй проходит финальный отрезок между станциями "Стахановская" и "Нижегородская", – сказал Хуснуллин.
Второй участок Некрасовской линии обеспечит жителей районов Рязанский и Нижегородский метрополитеном в шаговой доступности. Также благодаря этому будет создана дополнительная пересадка, будет разгружена Таганско-Краснопресненская линия метро. Комплекс градостроительной политики добавил, что ТПУ "Рязанский" станет крупнейшим в Москве.
Сергей Собянин 3 июня открыл первые четыре станции "розовой" ветки метро, это станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Завершить строительство второго участка Некрасовской линии планируется до конца этого года.
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