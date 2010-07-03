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07:29

Начался второй этап благоустройства вокруг станций Некрасовской линии

город транспорт общество

07:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался второй этап благоустройства территорий вокруг станций "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии метро, сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент капремонта.

Рядом с этими станциями сделают тротуары общей площадью почти 107 тысяч квадратных метров.

"Установят более 97 километров бортового камня и заменят почти 204 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части. На территории, прилегающей к новым станциям, разобьют более 340 тысяч квадратных метров газонов", – сообщила пресс-служба ведомства.

Также по дороге к метро установят почти 750 фонарей с энергосберегающими лампами, более 880 скамеек и урн. Здесь сделают 29 новых остановочных павильонов, обустроят велосипедную дорожку около 5 километров, оборудуют 16 детских и спортплощадок. Осенью вблизи этих станций посадят 660 деревьев и 4000 кустарников. Департамент уточняет, что общая площадь благоустройства составит почти 77 гектаров. Работы будут выполнять в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что 7 транспортно-пересадочных узлов возведут на Некрасовской линии метро: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" ("Нижегородская") и "Авиамоторная".

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город транспорт общество

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