Интеграцию МЦК и железных дорог завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Интеграцию станций МЦК и радиальных железных дорог завершат до конца года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, работы по переносу железнодорожной платформы Северянин Ярославского направления ближе к станции МЦК Ростокино рассчитывают завершить к Дню города. "Коллеги из РЖД обещали сделать горожанам этот подарок: в последние дни перед Днем города эта интеграция, надеюсь, будет запущена", – подчеркнул Хуснуллин. Он отметил, что степень готовности составляет уже 92–93%.

Кроме того, заммэра уточнил, что интеграцию станции МЦК Лихоборы и платформы НАТИ могут выполнить досрочно. Если изначально работы планировали завершить в первом квартале 2020 года, то на совещании 3 августа "поручили строителям закончить в этом году". Пересадку между станциями организуют по принципу "сухие ноги", напомнил Хуснуллин. "Таким образом, интеграцию МЦК со всеми радиальными железными дорогами завершим этим годом", – подытожил он.

В столице реализуется восемь проектов интеграции радиальных направлений железной дороги с Московским центральным кольцом. В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления связали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершилась интеграция платформы Новохохловская Курского направления с одноименной станцией МЦК. Новый вестибюль появился и на станции Окружная Савеловского направления МЖД.