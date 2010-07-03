Интеграцию МЦК и железных дорог завершат до конца года

15:25
15:25
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Интеграцию станций МЦК и радиальных железных дорог завершат до конца года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, работы по переносу железнодорожной платформы Северянин Ярославского направления ближе к станции МЦК Ростокино рассчитывают завершить к Дню города. "Коллеги из РЖД обещали сделать горожанам этот подарок: в последние дни перед Днем города эта интеграция, надеюсь, будет запущена", – подчеркнул Хуснуллин. Он отметил, что степень готовности составляет уже 92–93%.
Кроме того, заммэра уточнил, что интеграцию станции МЦК Лихоборы и платформы НАТИ могут выполнить досрочно. Если изначально работы планировали завершить в первом квартале 2020 года, то на совещании 3 августа "поручили строителям закончить в этом году". Пересадку между станциями организуют по принципу "сухие ноги", напомнил Хуснуллин. "Таким образом, интеграцию МЦК со всеми радиальными железными дорогами завершим этим годом", – подытожил он.
В столице реализуется восемь проектов интеграции радиальных направлений железной дороги с Московским центральным кольцом. В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления связали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершилась интеграция платформы Новохохловская Курского направления с одноименной станцией МЦК. Новый вестибюль появился и на станции Окружная Савеловского направления МЖД.
"Мосгорсправка": интеграция МЦК и железных дорог
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