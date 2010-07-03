Собянин открыл пересадку в теплом контуре между платформами Стрешнево и Ленинградская

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл пересадку в теплом контуре между станцией Московского центрального кольца Стрешнево и платформой Ленинградской Рижского направления Московской железной дороги.

"Это большой совместный проект с "РЖД". Мы продолжаем большую, сложную работу по интеграции пригородных направлений железной дороги и МЦК. Сегодня здесь проезжают около 20 тысяч пассажиров, будет 30–40 тысяч в обороте транспортного узла. Казалось бы, это не так много по московским меркам, но это очень важная развилка. Представьте себе, Рижское направление железных дорог до Нахабино. Здесь проживает в районе железной дороги как минимум 500 тысяч человек. Эти полмиллиона человек имеют возможность пересаживаться на МЦК", – заявил мэр.

Он добавил, что в дальнейшем планируется соединить Рижское направление с Курским и выразил слова благодарности генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову за совместную работу.

Интеграция станции МЦК Стрешнево и платформы Ленинградской проходит в несколько этапов. На первом этапе платформу Ленинградскую перенесли на 200 метров ближе к станции Стрешнево. 1 октября 2018 года была открыта новая платформа с выходами к МЦК, к станции метро "Войковская" и на Светлый проезд. Старую железнодорожную платформу демонтировали. В результате станцией МЦК Стрешнево стали ежедневно пользоваться на 49% пассажиров больше – 11 тысяч человек. Пассажиропоток остановочного пункта Ленинградская вырос на 14% – до 21,3 тысячи человек.

Вторым этапом стало строительство северного терминала ТПУ "Стрешнево". Благодаря ему пассажиры смогут делать пересадку в теплом контуре, не выходя на улицу. В среднем пересадка с МЦК на электричку будет занимать всего 1–1,5 минуты. Пройти надо будет примерно 25 метров. Кроме того, северный терминал ТПУ "Стрешнево" служит надземным пешеходным переходом через пути Рижского направления МЖД, связывая столичные районы Войковский и Сокол.

Чтобы улучшить пешеходную и транспортную доступность ТПУ, прилегающую к нему территорию благоустроят на площади 21,5 гектара. По пути от 1-го Красногорского проезда до трамвайной остановки у дома № 2, строения 1 на Авиационной улице появится навес "сухие ноги". Тротуары в районе ТПУ вымостят плиткой на площади 66 тысяч квадратных метров. Там также обновят асфальтовое покрытие, установят бортовой камень и 432 опоры освещения. На участке разместится 19 остановок наземного общественного транспорта. Проект также предусматривает создание пяти детских и спортивных площадок, 600-метровой велодорожки и газонов. Работы по благоустройству планируют завершить в 2020 году.