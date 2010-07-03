Территорию у платформы Ленинградская благоустроят к запуску МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У железнодорожной платформы Ленинградская пройдут работы по благоустройству перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В прошлом году платформу Ленинградская Рижского направления железной дороги перенесли для интеграции со станцией МЦК Стрешнево. В пешей доступности от платформы находится станция метро "Войковская". Кроме того, Ленинградская расположена на маршруте МЦД-2 Нахабино − Подольск. На базе этих трех станций в будущем создадут ТПУ "Стрешнево".

По просьбам пассажиров территорию у платформы Ленинградская благоустроят, а система информационных указателей станет более понятной. Общая площадь благоустройства превысит 30 гектаров.

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента капремонта, пассажиропоток в районах Войковский и Покровское-Стрешнево очень высокий, так как поблизости находится много жилых домов, МАИ и крупные торговые центры. Если сейчас "Войковской" и станцией МЦК Стрешнево каждый день пользуются около семи тысяч человек, то с запуском МЦД их число превысит 11 тысяч, уточнили в ведомстве.

У платформы Ленинградская оборудуют навесы и установят информационные стелы. Там появятся пешеходные переходы и остановки наземного транспорта. Навес протянется от выхода с МЦК до подземного перехода к остановкам автобусов на Волоколамском шоссе и трамвайным остановкам на Авиационной улице. Благодаря навесу даже в плохую погоду москвичи смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой в комфортных условиях.

Чтобы пересаживаться с МЦД на наземный транспорт было удобнее, автобусные остановки в 1-м Войковском проезде перенесут к выходам с платформы Ленинградская. Там также установят два навеса − от выхода с платформы к остановкам.

Первые два диаметра Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Интервалы движения составов в часы пик не будут превышать пять−шесть минут. По диаметрам запустят поезда "Иволга".