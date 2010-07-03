Для завершения строительства ТПУ "Стрешнево" и "Окружная" выделят земельные участки

Столичные власти предоставят земельные участки для завершения работ по строительству ТПУ "Окружная" и "Стрешнево". Решение об этом приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным на заседании 28 февраля.
ТПУ "Окружная" открыли в 2018 году. Благодаря ему пересадка между одноименными станциями МЦК, Савеловского направления МЖД и Люблинско-Дмитровской линии метро стала удобней. Кроме того, длина пересадки сократилась в пять раз – до 50 метров. Отмечается, что в рамках проекта построили новую платформу Окружная Савеловского направления.
ТПУ "Стрешнево" объединит одноименную станцию МЦК с платформой Ленинградская Рижского направления МЖД и станцией "Войковская" на зеленой ветке метро. В этих целях специалисты перенесли железнодорожную платформу Ленинградская ближе к МЦК. В настоящее время идут работы по строительству северного терминала ТПУ. Он обеспечит теплую пересадку пассажиров с электричек на МЦК.
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