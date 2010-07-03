Новую платформу Северянин откроют ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожную платформу Северянин Ярославского направления соединят со станцией МЦК Ростокино ко Дню города, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Станция будет включать три новые платформы и один распределительный зал с выходом на платформу МЦК. Все эти объекты будут соединены подземным пешеходным переходом", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Подземный вестибюль будет вести на проспект Мира к торгово-развлекательному центру "Золотой Вавилон". Новый пересадочный узел позволит горожанам сократить время в пути на 30 процентов. Пассажиропоток этого узла в часы пик может достигать 37 тысяч человек.

В столице реализуется восемь проектов интеграции радиальных направлений железной дороги с Московским центральным кольцом. В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления связали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершилась интеграция платформы Новохохловская Курского направления с одноименной станцией МЦК. Новый вестибюль появился и на станции Окружная Савеловского направления МЖД.

Сейчас ведутся работы по интеграции МЦК с платформой НАТИ Октябрьской железной дороги. Открытие запланировано на конец 2019 года.

