Второй вестибюль открыли на станции МЦК Стрешнево

На станции Стрешнево Московского центрального кольца (МЦК) открыли второй вестибюль, он соединяется теплым переходом с железнодорожной платформой Ленинградской МЖД по принципу "сухие ноги". Пассажиры могут пересаживаться со Стрешнева на Ленинградскую через этот переход за 3–5 минут.

В 2019 году планируется завершить работы по переносу платформы Северянин Ярославского направления ближе к МЦК Ростокино. Станцию МЦК Лихоборы соединят надземным переходом с платформой "НАТИ". На сегодняшний день с МЦК можно пересесть на 23 станции метро и на 9 платформ пригородных электричек. С каждой станции также можно пересесть на автобусы, троллейбусы, трамваи.



"Это наш город": МЦК перейдет на новый интервал движения поездов

С начала 2019 года МЦК перевезло более 62 миллионов пассажиров. Это на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. К концу этого года планируется сократить интервалы движения в часы пик с 5 до 4 минут в силу растущего пассажиропотока. Это позволит увеличить число пассажирских мест на 25%.

