Твоя "Ласточка": когда откроют быстрые переходы между ж/д станциями и МЦК

Теплый переход свяжет платформу Ленинградскую Рижского направления железной дороги со станцией Стрешнево Московского центрального кольца (МЦК). Крытый пешеходный мост, оборудованный эскалаторами и лифтами, планируют открыть в День России. А на день города, 7 сентября, намечен старт работы пересадки между остановочным пунктом Северянин Ярославского направления и станцией Ростокино МЦК. Читайте о том, как соединят радиальные направления железной дороги и платформы МЦК.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Две минуты на пересадку

Чтобы пересесть с пригородной станции Ленинградской на станцию МЦК Стрешнево, пассажирам не придется выходить на улицу. Две платформы соединили пятидесятиметровым пешеходным мостом, подняться на который можно по эскалатору, лестнице или на лифте.

Пересадка займет около двух минут. Удобный путь привлечет москвичей к поездкам на МЦК и разгрузит три станции метро: "Дмитровскую", "Тушинскую" и "Рижскую", а жители районов Войковский и Сокол получат безопасный переход через железнодорожные пути.

Территорию рядом с платформой Ленинградской сейчас благоустраивают. Здесь сделают зону отдыха с дорожками для пешеходов, велосипедистов, по которым можно будет добраться до парка Покровское-Стрешнево.

Вблизи станции Стрешнево МЦК планируют создать остановочно-разворотный пункт для автобусов и запустить маршруты общественного транспорта в районы, расположенные рядом.

Остановочный пункт Ленинградская перенесли на 300 метров ближе к станции Стрешнево в октябре прошлого года. Возвели две новые платформы с навесами от осадков и построили два конкорса – крытые наземные выходы с эскалаторами, один выводящий в сторону станции Стрешнево МЦК, другой – в сторону станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии и к Светлому проезду.

После открытия новой платформы расстояние между станциями сократилось до двухсот метров, пересадка стала занимать всего четыре минуты. Раньше пассажирам, чтобы попасть с пригородной электрички на "Ласточку" МЦК, приходилось идти через эстакаду на Ленинградском шоссе, путь занимал полтора километра.

Фото: stroi.mos.ru/проект интеграции платформы Северянин и станции МЦК Ростокино

Экономия времени

От железнодорожной станции Северянин Ярославского направления железной дороги до станции Ростокино МЦК планируют открыть подземный и наземный переходы в День города, 7 сентября. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Платформу Северянин переместят на 600 метров ближе к станции центрального кольца и свяжут подземным тоннелем, где установят турникеты, кассы по продаже билетов, билетопечатающие автоматы. У перехода будет два выхода: один к станции Ростокино, второй на Северянинский проезд. Подъемы на улицу оборудуют эскалаторами и лифтами.

Путь с пригородной платформы на платформу МЦК сократится до 20 метров и будет занимать три минуты.

На новом остановочном пункте возведут три пассажирские платформы, крытый наземный переход – конкорс над железнодорожными путями с выходами на проспект Мира и Северянинский проезд.



Подземную пересадку строители уже проложили, занимаются отделкой тоннеля. Возвели одну из трех платформ с навесом во всю длину, а две другие продолжают строить. Наземный переход над путями облицовывают панелями.





Фото: stroi.mos.ru/проект интеграции платформы Северянин и станции МЦК Ростокино

Северо-восточный узел

Транспортные связи двух станций станут частью транспортного-пересадочного узла "Ростокино". Проект его планировки был принят правительством Москвы в прошлом году.

На землях, расположенных между МЦК, Ярославским направлением железной дороги и проспектом Мира, планируют построить торговый центр, две парковки, отстойно-разворотную площадку общественного транспорта с конечной станцией и тяговую подстанцию для троллейбусов и электробусов, четыре остановочных пункта и пожарное депо.

Расстояние от проспекта Мира до железной дороги соединят новым проездом для машин. Для строительства объектов ТПУ снесут постройки, в которых раньше располагался московский нефтемаслозавод.

Сейчас на платформе Северянин железнодорожники прокладывают еще один железнодорожный путь. Он протянется от Ярославского вокзала до Мытищ, а также от Мытищ до Пушкино и от Мытищ до Болшево. Дополнительные рельсы позволят запустить на самом загруженном направлении московской железной дороги новые электрички. К 2020 году на линию выйдут 34 пары поездов, в расписании появятся еще 68 рейсов ежедневных электричек.

Фото: stroi.mos.ru/проект интеграции платформы Карачарово, станции МЦК Нижегородская

Подземный вокзал

На Горьковском направлении железной дороги железнодорожную платформу Карачарово соединят подземным переходом со станцией МЦК Нижегородская. По этому же пути пассажиры смогу попасть сразу на две станции метро: "Нижегородскую" Большой кольцевой линии и одноименную станцию Некрасовской линии. На пассажирском вокзале под землей разместят билетные кассы, зал ожидания и магазины.

От станции Карачарово в сторону Московской области строится дополнительный путь. Еще одна пара рельсов дойдет до станции Железнодорожной. Количество пригородных электричек на маршруте Карачарово – Реутово увеличится с 133 до 178 пар в сутки – до 356 рейсов туда и обратно.

Остановочный пункт Горьковского направления в конце прошлого года перенесли на новое место, ближе к МЦК, а старый, находящийся в полукилометре, демонтировали.

Железнодорожная станция, две станции метро и МЦК в будущем станут основой ТПУ "Рязанская". Транспортный хаб будет одним из крупнейших в столице и не уступит по пассажиропотоку Комсомольской площади, где расположены три железнодорожных вокзала: Ярославский, Казанский, Ленинградский. Строительство ТПУ планируют завершить к 2022 году.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Сухие ноги"

Соединять железнодорожные платформы со станциями МЦК переходами по принципу "сухие ноги" начали в Москве в 2016 году – после запуска пассажирского движения на московском кольце.

В прошлом году на Курском направлении железной дороги построили новую станцию Новохохловскую между платформами Калитники и Текстильщики и соединили крытой пешеходной галереей. На пересадку у пассажиров уходит всего две-три минуты.

Для соединения радиального Савеловского направления и кольца перенесли платформу Окружную. Железнодорожную эстакаду построили над станцией МЦК.

На Павелецком направлении в конце 2018 года открыли новый остановочный пункт Верхние Котлы. Расстояние межу станцией МЦК Верхние Котлы и одноименной пригородной платформой теперь 50 метров вместо 900.