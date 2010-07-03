МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Программу интеграции станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершат ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в начале сентября планируется закончить строительные работы на обновленной платформе Северянин на Ярославском направлении МЖД.

"Платформы на этой станции будут максимально приближены к станциям МЦК. Таким образом, завершится интеграция кольца и железнодорожных магистралей", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Заммэра отметил, что после завершения всех работ у пассажиров появится возможность с комфортом пересаживаться с одного вида транспорта на другой, и при этом время, затрачиваемое на дорогу, сократится. Кроме того, улучшится транспортная ситуация в тех районах, где открываются обновленные платформы.

Ранее сообщалось, что интервал движения "Ласточек" на МЦК планируют сократить с пяти до четырех минут. Кроме того, почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.

По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.