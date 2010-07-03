Более 1,3 млн пассажиров бесконтактно оплатили проезд в метро и МЦК в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,3 млн пассажиров столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) с начала 2019 года оплатили проезд бесконтактным способом.

Как сообщил Агентству "Москва" заммэра Москвы Максим Ликсутов, по сравнению с мартом, в апреле на 78 процентов больше пассажиров метро и МЦК стали оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона.

"Мы постоянно наблюдаем рост популярности такого способа оплаты проезда – от 40 до 93 процентов от месяца к месяцу. При этом за четыре месяца рост почти пятикратный – от 105 тысяч в январе до 507 тысяч в апреле", – сказал Ликсутов.

Оплачивая проезд таким способом, не нужно тратить время на приобретение проездного, подчеркнул заммэра. Ранее Ликсутов заявил, что такая технология экономит для пассажиров до восьми минут в день или около 34 часов в год.

Оплатить проезд бесконтактно прямо на турникете можно на всех станциях столичной подземки. На сегодняшний день модернизированы более 550 турникетов.