Более 1,3 млн пассажиров бесконтактно оплатили проезд в метро и МЦК в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 1,3 млн пассажиров столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) с начала 2019 года оплатили проезд бесконтактным способом.
Как сообщил Агентству "Москва" заммэра Москвы Максим Ликсутов, по сравнению с мартом, в апреле на 78 процентов больше пассажиров метро и МЦК стали оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона.
"Мы постоянно наблюдаем рост популярности такого способа оплаты проезда – от 40 до 93 процентов от месяца к месяцу. При этом за четыре месяца рост почти пятикратный – от 105 тысяч в январе до 507 тысяч в апреле", – сказал Ликсутов.
Оплачивая проезд таким способом, не нужно тратить время на приобретение проездного, подчеркнул заммэра. Ранее Ликсутов заявил, что такая технология экономит для пассажиров до восьми минут в день или около 34 часов в год.
Оплатить проезд бесконтактно прямо на турникете можно на всех станциях столичной подземки. На сегодняшний день модернизированы более 550 турникетов.
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