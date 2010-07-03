Visa начала тестировать в России снятие наличных на кассе магазина

Международная платежная система Visa запустила пилотный проект, который позволяет снимать наличные деньги на кассах магазинов, сообщает РИА Новости.
В пресс-релизе международной платежной системы уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком. В будущем его хотят запустить по картам других банков и по всей России.
На сегодняшний день, как сообщили агентству в пресс-службе Visa, снять наличные можно в некоторых магазинах в Истринском районе Подмосковья. Пользоваться этой услугой можно будет при оплате не только картой, но и смартфоном. На сегодняшний день подобная практика применяется в ряде зарубежных стран.
Ранее стало известно, что Visa увеличила до трех тысяч рублей максимальную сумму платежа без ввода ПИН-кода по картам российских банков. При этом крупные банки-эквайеры обещают постепенно настроить свои системы, рассчитывая на рост среднего чека и скорости обслуживания клиентов.
В марте руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников прокомментировал повышение лимита по бесконтактной оплате системы Visa до трех тысяч рублей. По его мнению, с точки зрения комфорта – "для клиентов это очень серьезный шаг вперед", однако подобное решение может привлечь внимание мошенников.
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