Эксперт оценил риски, связанные с планом Visa втрое повысить лимит оплаты без пин-кода

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Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в беседе с порталом Москва 24 прокомментировал возможное повышение лимита по бесконтактной оплате системы Visa до трех тысяч рублей. По его мнению, с точки зрения комфорта – "для клиентов это очень серьезный шаг вперед", однако подобное решение может привлечь внимание мошенников.

"Еще большее количество людей участвуют в такого рода операциях, еще больше вариантов ошибок, кто-то где-то небрежно посмотрел, да и внимание мошенников будет усиливаться. Раз люди используют платеж с таким лимитом, значит – у них есть реальные средства. Можно элементарно вычислить чистоту появления человека в банке и дальше отслеживать его", – сказал он.



Никита Масленников руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Это повод для тех, кто профессионально занимается кражей данных и денег, следить за ситуацией. На каждое действие рождается противодействие.

Ранее стало известно, что международная платежная система Visa с середины апреля планирует повысить предельную сумму для покупок без пин-кода до трех тысяч рублей. Пока что максимальная сумма, которая не требует пин-кода, составляет тысячу рублей.

Представители компании уже предупредили банки о своих планах. Получение уведомления подтвердили в ВТБ, Альфа-банке и "ФК Открытие".

В конце февраля сообщалось о намерениях Visa запустить оплату по QR-коду в России. Чтобы это стало возможным, продавцам придется повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты.