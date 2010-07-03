Visa втрое повысит лимит оплаты без пин-кода

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С середины апреля международная платежная система Visa поднимет предельную сумму для покупок без пин-кода. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в банковской сфере.

Изменения позволят держателям пластиковых карт быстрее оплачивать покупки до трех тысяч рублей. Пока что максимальная сумма, которая не требует пин-кода, составляет тысячу рублей.

Представители компании уже предупредили банки о своих планах. Получение уведомления подтвердили в ВТБ, Альфа-банке и "ФК Открытие".

В конце февраля стало известно о намерениях Visa запустить оплату по QR-коду в России. Чтобы это стало возможным, продавцам придется повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты.