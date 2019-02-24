Visa может запустить оплату по QR-коду в России

Фото: depositphotos/Rangizzz

Платежная система Visa может запустить в России оплату в магазинах по QR-коду, сообщают "Ведомости".

Продавцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Покупатель же с помощью приложения своего банка сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод.

Такую модель оплаты Visa разрабатывает с целью удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца.

Тарифы построят таким образом, чтобы себестоимость операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг.

К апрелю 2019 года международная платежная система Visa введет снятие денег с карт в российских магазинах. Компания уже направила письма в банки РФ, которые должны подготовиться к изменениям.

Финансовые организации должны будут обеспечить техническую поддержку сервиса, который позволит владельцам карт снимать деньги через POS-терминалы на кассах магазинов. Для этого нужно обязательно оплачивать покупки по безналичном расчету.

Отмечается, что за раз можно будет снять не более 100 долларов.