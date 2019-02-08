Магазины начнут обналичивать карты Visa

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К апрелю 2019 года международная платежная система Visa введет снятие денег с карт в российских магазинах. Компания уже направила письма в банки РФ, которые должны подготовиться к изменениям, сообщает РБК.

Финансовые организации должны будут обеспечить техническую поддержку сервиса, который позволит владельцам карт снимать деньги через POS-терминалы на кассах магазинов. Для этого нужно обязательно оплачивать покупки по безналичном расчету.

Отмечается, что за раз можно будет снять не более 100 долларов. Участниками пилотного проекта могут стать "Русский Стандарт", Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

В конце января в России заработала система быстрых платежей. Она позволяет гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках.