В России заработала система быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) стартовала в России 28 января, передает "Интерфакс".
Ранее запуск проекта анонсировала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Сообщается, что до 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов и в тестовом режиме. С 28 февраля будет подключен полный список операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе.
Тестировать систему будут 12 кредитных организаций. Работу СБП запускают Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".
Оплату за обслуживание операций в СБП в 2019 году с банков брать не будут. Об этом еще в конце 2018 года объявил ЦБ.
Речь идет о новой системе, которая позволяет гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках.
Ожидается, что СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 с использованием QR-кода.
Оператором и расчетным центром системы является ЦБ РФ. Операционным платежным клиринговым центром – "Национальная система платежных карт" (НСПК).
Ранее сообщалось, что для оплаты покупок в интернет-магазинах РФ нужен будет только номер телефона. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов.
Также в России появился сервис SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Сделать это можно в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию.
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