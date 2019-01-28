Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:59

В России заработала система быстрых платежей

экономика финансы

03:59

Поделиться в социальных сетях:

Система быстрых платежей (СБП) стартовала в России 28 января, передает "Интерфакс".

Ранее запуск проекта анонсировала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Сообщается, что до 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов и в тестовом режиме. С 28 февраля будет подключен полный список операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе.

Тестировать систему будут 12 кредитных организаций. Работу СБП запускают Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".

Оплату за обслуживание операций в СБП в 2019 году с банков брать не будут. Об этом еще в конце 2018 года объявил ЦБ.

Речь идет о новой системе, которая позволяет гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках.

Ожидается, что СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 с использованием QR-кода.

Оператором и расчетным центром системы является ЦБ РФ. Операционным платежным клиринговым центром – "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Ранее сообщалось, что для оплаты покупок в интернет-магазинах РФ нужен будет только номер телефона. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов.

Также в России появился сервис SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Сделать это можно в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию.

экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика