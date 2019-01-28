В России заработала система быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) стартовала в России 28 января, передает "Интерфакс".

Ранее запуск проекта анонсировала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Сообщается, что до 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов и в тестовом режиме. С 28 февраля будет подключен полный список операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе.

Тестировать систему будут 12 кредитных организаций. Работу СБП запускают Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".

Оплату за обслуживание операций в СБП в 2019 году с банков брать не будут. Об этом еще в конце 2018 года объявил ЦБ.



Речь идет о новой системе, которая позволяет гражданам переводить средства по номеру телефону получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках.

Ожидается, что СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 с использованием QR-кода.

Оператором и расчетным центром системы является ЦБ РФ. Операционным платежным клиринговым центром – "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Ранее сообщалось, что для оплаты покупок в интернет-магазинах РФ нужен будет только номер телефона. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов.

Также в России появился сервис SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Сделать это можно в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию.