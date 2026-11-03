В Москве открыли мемориальную доску в честь писателя Виктора Драгунского

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мемориальную доску в честь писателя, автора знаменитого цикла "Денискины рассказы" Виктора Драгунского открыли в Москве на фасаде дома 5/10 на Каретном Ряду. Об этом сообщило ТАСС.

Автором рельефного изображения стал скульптор Игорь Вахитов. Бюст писателя он разместил на фоне кулис.

На выбранном снимке Драгунский – в шляпе, шарфике и модном пальто, с наклоном головы в три четверти. Создатель доски также отметил выразительность лица автора цикла.

Небольшая птичка, находящаяся рядом с кулисами, по словам Вахитова, отсылает к театральному прошлому Драгунского. Сам скульптур уточнил, что пространство за бюстом не кулисы в прямом смысле, а ткань, формирующая образ творческого человека.

Создатель напомнил, что Драгунский начинал с актерской деятельности: снимался в фильмах у известных мастеров, а после создал свой небольшой театр – "Синяя птичка".

"И рукотворная эмблема на нем как раз была именно в виде птички. Это был такой шуточный, веселый театр балаганного типа, и довольно успешный. Ну а уже потом он серьезно занялся литературной деятельностью", – дополнил Вахитов.

Образ птички автору доски подсказал сын писателя Денис Драгунский. Скульптор пытался сделать образ "лучезарным". Семья писателя одобрила замысел, а все этапы работы обсуждали сообща.

После завершения работы Денис Драгунский подошел к Вахитову и сказал: "Он как живой, это мой папа". Скульптор назвал это лучшей похвалой для художника.

Ранее состоялось открытие памятной доски, посвященной бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Мероприятие прошло в Московском планетарии на Садовой-Кудринской улице. Церемония прошла в фойе планетария.

21 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Лужкова. Как указано на мемориальной доске, при его поддержке была проведена масштабная реконструкция Московского планетария и состоялось его возрождение.