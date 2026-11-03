Два человека погибли после удара дронами по автомобилю на Запорожской АЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека, в том числе сотрудница Запорожской АЭС, погибли при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся гражданский автомобиль. Об этом сообщила станция в MAX.

Там уточнили, что это уже третий работник станции, который был убит за последние две недели, и 13-й – с апреля. Ранее украинские военные нанесли удары по микроавтобусу в Белгородской области. В результате пострадали четыре человека, включая троих детей.

Это произошло в селе Введенская Готня Ракитянского округа. Слепые осколочные ранения ног получили 10-летняя девочка и 16-летний подросток, у двух других пострадавших, женщины и девочки 5 лет, предварительно, акубаротравмы.

Также два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на транспортное средство в Киевском районе Донецка. Еще один мужчина получил ранение при ударе дрона по легковому автомобилю в Шебекине Белгородской области.

Согласно оперативному штабу региона, пострадавшего с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.