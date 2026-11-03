Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 19:05

Политика

Лидер греческой общины попросил Путина объявить Десятилетие единства народов России

Фото: kremlin.ru

Лидер Ассоциации греческих общественных объединений России (АГООР) в РФ, бизнесмен Иван Саввиди попросил Владимира Путина объявить период с 2027 по 2036 год Десятилетием единства народов России. Об этом сообщает ТАСС.

"Год единства народов России показал, насколько востребовано в нашем обществе внимание к тому, что нас объединяет", – отметил глава организации на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Саввиди подчеркнул: чтобы работа продолжалась и обрела системный и долговременный характер, необходимо продлить Год единства народов России.

Глава ассоциации также добавил, что Десятилетие единства народов РФ поспособствует достижению стратегических целей и побед, воспитанию молодежи и укреплению межнационального согласия.

Саввиди владеет в России активами в пищевой промышленности, аграрной отрасли и других сферах. Он занимает пост президента ассоциации с 2004 года.

Ранее Путин заявил, что единство народов РФ является фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, во время трудностей, особенно в условиях боевых действий, люди не думают о религиозных или национальных различиях – граждане совместными усилиями пытаются решить общую задачу.

Кроме того, Путин добавил, что они борются за интересы страны и поддерживают друг друга.

Читайте также


политикаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика