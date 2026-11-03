Лидер греческой общины попросил Путина объявить Десятилетие единства народов России

Фото: kremlin.ru

Лидер Ассоциации греческих общественных объединений России (АГООР) в РФ, бизнесмен Иван Саввиди попросил Владимира Путина объявить период с 2027 по 2036 год Десятилетием единства народов России. Об этом сообщает ТАСС.

"Год единства народов России показал, насколько востребовано в нашем обществе внимание к тому, что нас объединяет", – отметил глава организации на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Саввиди подчеркнул: чтобы работа продолжалась и обрела системный и долговременный характер, необходимо продлить Год единства народов России.

Глава ассоциации также добавил, что Десятилетие единства народов РФ поспособствует достижению стратегических целей и побед, воспитанию молодежи и укреплению межнационального согласия.

Саввиди владеет в России активами в пищевой промышленности, аграрной отрасли и других сферах. Он занимает пост президента ассоциации с 2004 года.

Ранее Путин заявил, что единство народов РФ является фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, во время трудностей, особенно в условиях боевых действий, люди не думают о религиозных или национальных различиях – граждане совместными усилиями пытаются решить общую задачу.

Кроме того, Путин добавил, что они борются за интересы страны и поддерживают друг друга.