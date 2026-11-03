Путин назвал единство народа фундаментальным условием суверенитета

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Единство народов РФ является фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям, которое прошло 3 ноября в Кремле.

Он указал, что во время трудностей, особенно в условиях боевых действий, люди не думают о религиозных или национальных различиях. По его словам, граждане сплачиваются и совместными усилиями пытаются решить общую задачу. Кроме того, как сообщил президент, они борются за интересы страны и поддерживают друг друга.

"Без этого в таких условиях выжить-то невозможно, и это, безусловно, сплачивает общество", – отметил глава государства.

Лидер РФ также сообщил, что внешние силы в настоящее время пытаются расколоть российское общество. Он подчеркнул, что так было всегда на протяжении более чем тысячелетней истории страны. Президент пояснил, что геополитические противники государства пытались уменьшить стратегический потенциал страны, а также "расчленить ее".

"Ну, такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками", – добавил он.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" сообщил, что принцип неделимости безопасности является краеугольным камнем позиции РФ по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, безопасность одного государства не может обеспечиваться в ущерб безопасности другого.

"Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными. <...> А что касается нюансов, то это тема для закрытых переговоров", – отметил Песков.

Ранее Путин указал, что страна на данный момент борется за свое настоящее и будущее. По словам президента, эта борьба ведется практическими усилиями, которые нацелены на улучшение благополучия людей.

