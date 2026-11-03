Умерла дочь Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина

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Умерла дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Артистке было 88 лет. По словам источника, Райкина умерла в больнице.

Брат актрисы, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин подтвердил РИА Новости ее смерть, не уточнив причину.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. В 1959 году она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова и В. К. Львовой) и в том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Актриса служила в Театре имени Евгения Вахтангова около 50 лет. За карьеру артистка сыграла множество ролей: Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле, Принцессы в "Коте в сапогах", а также Кати в "Двенадцатом часе" и Иры в "Антонии и Клеопатре".