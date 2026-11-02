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02 ноября, 15:30

Культура

Умер озвучивший робопса К-9 в "Докторе Кто" актер Джон Лисон

Фото: legion-media.com/Imago/Capital Pictures

Британский актер Джон Лисон, который озвучивал робопса К-9 в сериале "Доктор Кто", скончался в возрасте 83 лет. Смерть наступила 1 ноября, сообщил в соцсетях его сын.

"Он болел все лето. Мирно ушел из жизни", – говорится в сообщении.

Исполнитель роли Десятого Доктора Дэвид Теннант отметил, что Лисон придал К-9 характер, полюбившийся нескольким поколениям. По его словам, благодаря своему голосу актер смог сделать К-9 умным, педантичным и "порой по-тихому героическим".

Лисон родился в 1943 году. После окончания школы он работал в книжном магазине, а потом швейцаром в Королевской больнице Лестера. Позднее он поступил в Королевскую академию драматического искусства. Окончив ее, он работал в театре, где познакомился со своей будущей женой Джуди Дакер.

Его первыми работами на телевидении были фильмы "Свадебный пир", "Испанская ферма" и "Папочкина армия". В 1977 году актера пригласили в сериал "Доктор Кто" для озвучки собаки-робота К-9.

Кибернетический пес, который стреляет лазером из носа, считается одним из самых узнаваемых персонажей в истории "Доктора Кто". Лисон озвучивал его и в ряде спин-оффов франшизы.

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