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03 ноября, 19:36

Происшествия

Прокуратура Ставрополья начала проверку из-за туш четырех шакалов со снятыми шкурами

Фото: MAX/SHOT

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после обнаружения туш четырех шакалов со снятыми шкурами в лесополосе в Шпаковском округе. Об этом рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве региона.

Организована проверка исполнения законодательства о животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. При этом отмечается, что к случившемуся причастны охотники, а не участники каких-либо обрядов. Сейчас их разыскивают.

Ранее сообщалось, что подвешенные на деревьях туши были обнаружены около села Надежда. Находку сделали после Хеллоуина, из-за чего некоторые местные жители высказали предположение, что зверей могли убить при проведении обрядов.

В администрации населенного пункта, однако, сообщили, что шакалов застрелили местные охотники. При этом представители ведомства не смогли объяснить, по какой причине туши со снятыми шкурами оставили на деревьях.

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