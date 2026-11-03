Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Движение восстановлено на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Помимо этого, снова открыто движение на Москворецкой набережной и Новоарбатском мосту.

О том, что движение было временно закрыто, стало известно ранее. В связи с этим в ведомстве призывали быть внимательными при планировании маршрута.

Также вечером 3 ноября на дорогах столицы ожидается повышенная загруженность: жители будут уезжать перед праздничным днем. Согласно прогнозу Ситуационного центра ЦОДД, наиболее интенсивное движение ожидается на основных вылетных магистралях и подъездах к МКАД. Москвичей по возможности призвали пользоваться городским транспортом.

