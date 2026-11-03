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03 ноября, 16:59

Транспорт

Часть улиц в центре Москвы перекрыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Часть улиц в центре Москвы перекрыли: движение, в частности, временно закрыто на Большом Каменном мосту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Кроме того, движение закрыто на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Новоарбатском мосту.

"Будьте внимательны при планировании маршрута", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за отъезда жителей перед праздничным днем вечером 3 ноября на столичных дорогах ожидается повышенная загруженность. Согласно прогнозу Ситуационного центра ЦОДД, наиболее интенсивное движение будет на основных вылетных магистралях и подъездах к МКАД.

Планировать поездки за город до 16:00 или после 20:00, заранее проверять дорожную обстановку и выбирать маршруты с учетом заторов рекомендовали автомобилистам. Москвичей по возможности призвали пользоваться городским транспортом.

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