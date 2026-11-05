Ямпольская предложила создать детский мерч с цитатами Путина

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В России необходимо создать детскую линейку сувениров с цитатами Владимира Путина. Об этом советник президента Елена Ямпольская заявила в ответ на вопрос РИА Новости об использовании пословиц в повседневной жизни россиян.

По ее словам, она предлагала генеральному директору Национального центра "Россия" Наталье Виртуозовой сделать мерч с цитатами главы государства и рассмотреть детские линейки.

Ямпольская отметила, что Путин в своих выступлениях часто обращается к пословицам и поговоркам, а подрастающее поколение берет с него пример. Использование пословиц и поговорок, добавила она, становится в хорошем смысле модным среди россиян.

Семилетняя дочь Ямпольской тоже часто использует пословицы и поговорки. При небольших конфликтах в песочнице она повторяет фразу "Как говорит президент, кто как обзывается, тот так и называется".

Ранее мерч с цитатами Путина начали продавать в универмаге Национального центра "Россия". Россияне могут приобрести футболки и бейсболки, на которых представлены цитаты: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее". Также в коллекции присутствует мерч с цитатой "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

