Интервал движения "Ласточек" на МЦК планируют сократить до четырех минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервал движения "Ласточек" на МЦК планируют сократить с пяти до четырех минут. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" Антона Петрова.

"С этой целью мы готовим подвижной состав, готовим бригады, инфраструктуру. И все эти мероприятия должны быть завершены к ноябрю текущего года", – сказал Петров.

Ранее стало известно, что почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.

По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.