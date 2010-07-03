Станцию метро "Суворовская" построят за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство станции метро "Суворовская" на Кольцевой линии московского метро займет порядка пяти лет, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что решение возобновить строительство принял Сергей Собянин из-за потенциального роста пассажиропотока в этом районе. Сложности технического и инженерного характера связаны с тем, что станция глубокого заложения.

Сейчас разрабатывается градостроительная документация. Параллельно этот проект планируется включить в программу развития метро и Адресную инвестиционную программу города. Хуснуллин уточнил, что говорить о стоимости работ пока рано.

Новая станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Планы по ее строительству возникли еще в 90-е, однако из-за технических сложностей и дороговизны от этой идеи отказались.

Ранее сообщалось, что на станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии появится пересадка на строящуюся станцию "Шереметьевская" Большой кольцевой линии.

