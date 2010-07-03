В Москве возобновят строительство станции метро "Суворовская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца года в Москве возобновят строительство станции "Суворовская" на Кольцевой линии метро. Об этом написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

Он напомнил, что ее запроектировали еще в 1950-е годы под названием "Площадь Коммуны", но возводить не начали. Сделать это пытались в 1990 году, однако безуспешно.

"Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект – все-таки действующая линия в центре города", – написал мэр.

Он уточнил, что станция будет находиться между "Новослободской" и "Проспектом Мира". С "Суворовской" будет пересадка на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии подземки.

А на "Марьиной Роще" этой же ветки появится пересадка на строящуюся станцию "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро. Это станция глубокого заложения с тремя сводами, пилонами и платформой островного типа. У нее будет один наземный вестибюль.

Уникальный наклонный ход ее эскалатора составляет 135 метров. Это рекорд для столичного метро.

По словам Собянина, строительство "Шереметьевской" завершено на 22%. Он подчеркнул, что работа идет полным ходом, завершиться она должна в срок или с опережением.