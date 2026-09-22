Водителей в Москве призвали к внимательности из-за дождя

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве местами идет дождь, прогнозируются гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим столичный Дептранс призвал автомобилистов быть внимательнее за рулем.

Перед поездкой водителям рекомендовали проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости. В дороге главное – не отвлекаться на телефон, не нарушать дистанцию и скоростной режим, а также тормозить перед пешеходными переходами заблаговременно.

Кроме того, не следует парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Если дождь усилится, лучше совершить остановку в безопасном месте и переждать непогоду.

Ранее стало известно, что в столичном регионе на текущей неделе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. При этом дожди будут в целом небольшие и местами умеренные.

Кроме того, из-за сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 12:00 среды, 23 сентября, до 06:00 четверга, 24 сентября. Оно распространяется и на Подмосковье.

