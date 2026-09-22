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22 сентября, 10:29

Мэр Москвы

Собянин поздравил коллектив больницы святого Владимира с 150-летием учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детской больнице святого Владимира в Москве исполнилось 150 лет. С юбилеем учреждение поздравил Сергей Собянин в МАХ.

Новый многопрофильный комплекс открылся в 2025 году и стал одним из крупнейших проектов в сфере столичного здравоохранения, реализованных в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Его создание стало важным этапом модернизации детской медицины столицы.

За первый год работы комплекса медицинскую помощь здесь получили свыше 75 тысяч детей. В экстренном порядке поступили 49 тысяч пациентов, около 11 тысяч приехали из регионов России.

В новом здании работают 20 отделений и 15 операционных, среди которых есть гибридная ангиографическая, а также три лаборатории. Комплекс располагает оборудованием для проведения МРТ и КТ, рентгенодиагностическими комплексами и ангиографом.

Отдельное подразделение комплекса – Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Заместительную почечную терапию в нем могут получать даже новорожденные. Для экстренной доставки пациентов на крыше здания оборудовали вертолетную площадку.

При организации пространства особое внимание уделили условиям пребывания детей и их родителей. Интерьеры оформили с использованием темы четырех стихий, а входную группу сделали просторной, чтобы маленькие пациенты не чувствовали себя скованно. Рядом с комплексом установили арт-объекты. Само внутреннее пространство создавали по принципу исцеляющей среды, которая помогает детям легче переносить лечение и позволяет родителям постоянно находиться рядом.

Площадь нового комплекса составляет около 58 тысяч квадратных метров. При строительстве использовали технологии информационного моделирования и энергоэффективные материалы, а для светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки применили современные решения.

В Детской больнице святого Владимира продолжают развивать традиции отечественной педиатрии и внедрять современные методы диагностики и лечения. Реконструкция и строительство клиник нового поколения позволяют наращивать объем медицинской помощи как для москвичей, так и для жителей других регионов России.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве открыли три новых центра женского здоровья, и теперь их число в городе достигло 20. Они работают на базе крупных многопрофильных больниц, что позволяет объединить амбулаторную и стационарную помощь и при необходимости без разрыва в наблюдении направлять пациенток к другим специалистам или в родильные дома.

Новые центры появились на Планетной улице, доме 37, в больнице имени В. В. Вересаева, на Волынской улице, доме 7, строении 2, в ММКЦ "Коммунарка" и на Измайловском проспекте, 91а, в больнице имени Ф. И. Иноземцева. Центр на Планетной улице разместили в обновленном здании и объединили в нем четыре женские консультации САО.

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