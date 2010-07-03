Пересадка на станцию "Шереметьевская" БКЛ появится на "Марьиной Роще"

17:56
17:56
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Фото: stroi.mos.ru
Пересадка на строящуюся станцию "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро появится на станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, "специалисты приступили к ограждению четырех пилонов, отделяющих боковую платформу от центрального зала станции “Марьина Роща”. Он пояснил, что эти работы нужны для организации пересадки с будущей станции “Шереметьевская".
По данным ведомства, основные мероприятия по строительству пересадочного узла проходят со стороны "Шереметьевской", которая расположена на пять метров ниже "Марьиной Рощи". Из-за тесного соседства двух станций большую часть работ строителям приходится выполнять вручную.
"Шереметьевская" – станция глубокого заложения с тремя сводами, пилонами и платформой островного типа. У нее будет один наземный вестибюль. "Уникальный наклонный ход ее эскалатора составляет 135 метров. Это рекордная длина для Московского метрополитена", – подчеркнул Бочкарев.
26 июля Сергей Собянин осмотрел ход строительства "Шереметьевской". Мэр напомнил, что эта станция является одной из сложнейших: работы идут на глубине более 70 метров закрытым горным способом. По словам Собянина, строительство "Шереметьевской" завершено на 60%. Мэр также отметил, что Большая кольцевая линия может замкнуться уже в 2022 году,
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
"Большая Москва": западный участок БКЛ
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