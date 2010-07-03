Тоннели Большого кольца метро Москвы пророют в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро прорыты на 60%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что прорыты больше половины всех тоннелей для этой линии. В связи с этим заммэра предположил, что все работы завершатся в срок – в начале 2021 года, а в 2022–2023 годы "кольцо" будет замкнуто, передает Агентство "Москва".

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.

С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

