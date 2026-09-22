В лесах Томской области из-за медведей ограничили мероприятия до 1 ноября

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В лесах Томской области до 1 ноября запретили массовые мероприятия из-за активности медведей. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора Томской области Владимира Мазура.

Глава региона заслушал доклады о ситуации с медведями и мерах по обеспечению безопасности жителей. Он поручил региональному правительству рассмотреть вопрос о введении режима повышенной готовности на всей территории области.

Также было поручено приостановить до ноября все экскурсии, туристические слеты и другие массовые мероприятия за пределами населенных пунктов.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов совместно с департаментом охотничьего и рыбного хозяйства обеспечить координацию с органами правопорядка для безопасности людей в пределах населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Томской области медведи стали чаще выходить к жилым районам. Информация о замеченных рядом с населенными пунктами хищниках начала чаще появляться в соцсетях. В связи с этим местным жителям рекомендовали временно не заходить в лесные массивы.