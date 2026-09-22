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22 сентября, 11:03

Экономика

ЦБ РФ работает над возможностью открывать счета в цифровых рублях с 14 лет

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEI ILNITSKY

Центральный банк (ЦБ) России работает над тем, чтобы у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова.

"Надеемся, что к концу следующего года мы дадим и вам такую возможность, но к этому моменту времени вы будете знать все о цифровом рубле", – сказала она во время открытого онлайн-урока для школьников, передает РИА Новости.

Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября лица, достигшие 18 лет, могут открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков – на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.

Сейчас возможность открыть цифровой кошелек есть в 12 крупнейших российских банках – это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, ЮниКредит Банке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ".

Ранее сообщалось, что с момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. При этом, как отметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, многие люди пока только тестируют сервис.

При этом в Госдуме подчеркнули, что цели вводить тотальный контроль за финансами россиян нет, поэтому использование цифрового рубля остается добровольным. Тотальный контроль привел бы к росту недоверия и оттоку средств из финансовой системы, что оказало бы негативное влияние на экономику.

Новые финансовые технологии призваны расширять возможности и повышать безопасность расчетов, а не ограничивать права людей, заключили в ГД.

Эксперт объяснил порядок контроля операций с цифровыми рублями

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