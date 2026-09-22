В Таиланде главврача больницы сняли с должности из-за игр в карты с подчиненными

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Главного врача больницы в тайской провинции Патхумтхани отстранили от должности после игр в карты с подчиненными в рабочем кабинете. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Thai Newsroom.

Информация о происходящем в больнице появилась на странице антикоррупционного сообщества STRONG Anti-Corruption Club Thailand. Как утверждали авторы, руководитель клиники почти каждый вечер собирал сотрудников для игры в карты, а часть работников якобы выражала недовольство из-за постоянных проигрышей.

В публикации также упоминались подозрения в махинациях с так называемыми призрачными сменами – фиктивным оформлением дежурств или выплат. Официально эти обвинения пока не подтверждены.

Глава администрации провинции заявил, что для проверки информации создали специальную комиссию. Расследование должны завершить в течение недели.

По словам чиновника, если нарушения подтвердятся, к руководителю применят дисциплинарные меры в соответствии с правилами для государственных служащих. Он не исключил и увольнения, но подчеркнул, что решение будет принято только после окончания проверки.

Ранее управляющий банком в Южной Корее похитил 45 тысяч долларов, заменяя их в сейфе игровыми деньгами. Схема с похищением средств вскрылась после того, как один из сотрудников банка заметил странное поведение управляющего.

Тогда он доложил об этом начальству. В результате проведенной проверки мужчину отстранили от должности. Все украденные деньги он вернул.