Le Figaro: вещи Брижит Бардо продали на аукционе во Франции почти за 1 млн евро

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Личные вещи актрисы Брижит Бардо были проданы на аукционе во Франции за 954 тысячи евро, что почти в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на аукционный дом Millon, организовавший торги.

Как заявил изданию представитель аукционного дома Александр Миллон, Бардо в очередной раз доказала, что она "непревзойденный алхимик", превратив около 50 тысяч евро в почти миллион, включая комиссионные.

По данным газеты, ажиотаж вызвал в том числе лот из двух собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела до 9,4 тысячи евро, и их забрал неназванный покупатель из России.

Аналогичная ситуация сложилась с другими лотами: пару гитар оценили в 300 и 500 евро и продали за 8,6 тысячи и 11,9 тысячи евро соответственно, а три плюшевые игрушки в виде тюленей, изначально стоившие 30 евро, ушли с молотка за 2,2 тысячи евро.

Все вырученные средства будут переданы в фонд имени актрисы, который она основала при жизни для помощи диким животным.

Как Agence France-Presse заявила гендиректор фонда Жислен Кальмель, нынешняя распродажа является "логическим продолжением" той, которую актриса организовывала еще в 1987 году, где также выставила на торги свои самые ценные вещи для основания фонда.

Муж актрисы Бернар д'Ормаль назвал торги "скандальными", охарактеризовав их как акт "неуважения к памяти актрисы". Он также отметил, что они не были согласованы с ним, хотя он является председателем совета управляющих фонда Бардо.

Однако Кальмель опровергла его утверждения, заявив, что решение было принято в июне и среди одобривших его был и сам д'Ормаль.

Бардо умерла на 92-м году жизни 28 декабря 2025 года. Д'Ормаль рассказал, что причиной смерти артистки стала онкология.

Церемония прощания прошла в церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон в Сен-Тропе. Актрису похоронили на Морском кладбище недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Вадима "И Бог создал женщину". Она была признана секс-символом наравне с американской актрисой Мэрилин Монро и итальянской артисткой Софи Лорен.