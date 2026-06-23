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23 июня, 07:40

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AP: власти США добиваются запрета на продажу предметов с "Титаника"

Власти США добиваются запрета на продажу предметов с "Титаника" – СМИ

Фото: Getty Images/PA Images

Власти США выступили против аукциона по продаже артефактов с легендарного лайнера "Титаник", затонувшего в 1912 году. Об этом сообщает издание Associated Press.

До этого стало известно, что компания RMS Titanic, обладающая эксклюзивным правом на подъем предметов с места крушения, намерена продать часть коллекции. Хотя ранее фирма обязалась лишь экспонировать находки в музеях и на передвижных выставках, теперь она планирует выставить на торги личные вещи пассажиров и членов экипажа, кухонную утварь и элементы декора.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сочло, что готовящаяся продажа нарушит соглашения между властями и RMS Titanic. Ведомство обратилось в суд с требованием заблокировать проведение аукциона.

Ранее Россия передала США капсулу памяти с места гибели подлодки Wahoo. Субмарина затонула в 1943 году в проливе Лаперуза рядом с островом Сахалин. Ее удалось найти только в 2006-м.

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