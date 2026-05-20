Россия передала США капсулу памяти с места гибели подлодки Wahoo

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев передал американской стороне памятную капсулу с водой и грунтом, собранными в районе гибели подводной лодки SS-238 Wahoo. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Русское географическое общество (РГО).

Субмарина затонула в 1943 году в проливе Лаперуза рядом с островом Сахалин. Ее удалось найти только в 2006-м. Работы проводил морской поисково-исследовательский центр Тихоокеанского флота "Искра", первоначальной задачей которого был поиск советской подлодки Л-19, затонувшей во время Второй мировой войны. Wahoo нашли случайно, также на подтверждение судна ушло время.

Новый этап исследований состоялся в 2023 году во время экспедиции РГО "Голоса погибших кораблей". Сотрудники фонда "Люди моря" обследовали внешний корпус подводной лодки и сделали подводную фотограмметрию. На основе большого количества фотографий и специального программного оборудования специалисты создали детализированную трехмерную модель субмарины.

Работы продолжились в мае 2024-го. В экспедиции приняли участие представители РГО, Тихоокеанского флота и морской инженерной компании "Фертоинг". Исследования велись с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Финальным мероприятием экспедиции стала мемориальная церемония у места гибели Wahoo. Участники миссии возложили на морском дне венок с лентой "Русские помнят", а также установили памятную табличку рядом с корпусом подлодки. На ней была надпись: "Корабли, как и люди, тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память! Но даже у погибших кораблей есть будущее".

В ходе экспедиции специалисты также собрали образцы воды и грунта около места гибели субмарины. Позже их решили передать семьям членов экипажа в качестве памятного символа.

