Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и области 23 июня

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на вторник, 23 июня, в связи с сильным ветром. Предупреждение распространила пресс-служба Гидрометцентра России.

Оповещение останется актуальным с 13:00 до 20:00. В этот период порывы северо-западного в отдельных районах могут усилиться до 15 метров в секунду.

Тем не менее погодные условия во вторник в регионе ожидаются благоприятные. В городе температура воздуха установится на отметке в 23–25 градусов, а в Подмосковье прогреется до 21–26. Атмосферное давление, в свою очередь, достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

При этом пятница, 26 июня, станет самым холодным днем на текущей рабочей неделе. В темное и светлое время суток температура может опускаться до 6–11 градусов.

Однако потепление вернется в столицу уже в выходные. В субботу, 27-го числа, значения вновь повысятся до 20–23 градусов, а в воскресенье, 28 июня, – до 22–25.