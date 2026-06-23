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23 июня, 09:21

Общество

Пятница станет самым холодным днем недели в Московском регионе

Фото: foto.mos.ru

Прохладная погода сохранится в Московском регионе на протяжении всей рабочей недели. Самым холодным днем станет пятница, 26 июня, а в выходные в столицу вернется потепление. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"На неделе небольшие дожди, которые принесут понижение температуры. Будут прохладные ночи, в пятницу и субботу (27 июня. – Прим. ред.) температура может понижаться до 6–11 градусов, а днем воздух будет прогреваться", – уточнила она.

Как, в свою очередь, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во второй половине недели через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. В четверг и пятницу увеличится облачность, пройдут дожди, а северный ветер усилит ощущение прохлады, написал он в своем телеграм-канале.

При этом уже в выходные погода улучшится. В субботу днем воздух прогреется до 20–23 градусов, а в воскресенье, 28 июня, – до 22–25 градусов. Тем не менее в выходные также возможны кратковременные дожди.

По прогнозам, жара может вернуться в столицу не раньше июля. В июне особого тепла ждать уже не приходится. При этом прошлая неделя оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса.

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