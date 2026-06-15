Июнь 2026 года в Москве может превысить норму осадков на 80%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июнь 2026 года в столичном регионе может на 50–80% превысить норму осадков, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается, а вторая половина июня прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. При этом образовавшееся за первые две недели положительное отклонение температуры воздуха от нормы в 3 градуса, будет нивелировано, подчеркнул Тишковец.

В понедельник, 15 июня, в Москве будет облачная погода с прояснениями и дождем. В некоторых районах ожидается гроза. Днем в столице воздух прогреется до 21–23 градусов, а в Подмосковье – до 19–24 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.