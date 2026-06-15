Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 15 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и дождем ожидается в столице в понедельник, 15 июня. В отдельных районах пройдет гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла, по области – от 19 до 24 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 11 градусов, а в Подмосковье – до плюс 13 градусов.

13 июня в отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в СЗАО и ВАО, а также в ЗелАО, САО и СВАО.

Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Для беспрепятственного пропуска дождевой воды бригады "Мосводостока" выполняют оперативную работу, в случае необходимости применяется откачивающая техника.