Метеоролог: ветер и осадки в Москве естественно защитили воздух от загрязнения

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Погодные условия в виде ветра и осадков в Москве естественно защитили воздух от загрязнения. Об этом в беседе с ТАСС заявила замдиректора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.

"Пожар на юге Москвы, в районе Капотни, сегодня не оказал значительного влияния на экологическое состояние города. Влажная и ветреная погода сыграла ключевую роль в рассеивании загрязняющих веществ", – пояснила эксперт.

По ее словам, обильные осадки способствуют "вымыванию" вредных примесей из атмосферы, а западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду не дает им застаиваться над городом. Отсутствие температурных инверсий также предотвратило накопление загрязнений в приземном слое воздуха.

Репина подчеркнула, что в столице хорошо налажен контроль качества воздуха. Эти данные используются для научных оценок и исследований, при этом вокруг нефтеперерабатывающего завода расположены 5 станций контроля загрязнения атмосферы – районы Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино, Марьино.

"По данным графиков, со станций <…> с момента начала возгорания и до текущего момента превышений нормативов и роста концентраций контролируемых веществ не зафиксировано. На текущий момент концентрации веществ – индикаторов горения не превышают 0,4 ПДКмр по широкому перечню контролируемых веществ", – заключила Репина.

Московский нефтеперерабатывающий завод подвергся удару со стороны украинских БПЛА 18 июня. В результате никто не пострадал, но инцидент спровоцировал пожар. Спустя время возгорание удалось локализовать.

Данная атака на Москву стала самой масштабной за последние два года. В общей сложности на подлете к городу было ликвидировано более 190 дронов.

