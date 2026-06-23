Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются Москве 23 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 23 июня, составит от 23 до 25 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 21 до 26 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Жара может вернуться в столицу не раньше июля. В июне особого тепла ждать уже не приходится. При этом прошлая неделя оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса.