Т-Банк выпустил обновленное приложение для iOS

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Т-Банк представил обновленную версию мобильного приложения для iOS – Toastmas. Новая версия доступна в цифровом магазине приложений App Store, следует из заявления пресс-службы финорганизации.

Новый сервис отличается улучшенной работой push-уведомлений. Представители банка призвали пользователей загрузить приложение, пока оно находится в свободном доступе для скачивания.

Ранее из маркета App Store пропало приложение мессенджера MAX. Несмотря на это, сервис продолжает работать в штатном режиме у уже установивших его пользователей.

Представители платформы уже направили запрос в Apple для разъяснения ситуации. До получения ответа клиентам рекомендуют скачивать мессенджер с помощью RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store, а также через официальный сайт.