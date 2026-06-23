Фото: предоставлено артистом SHOO (Шу)

Акустическая сцена появится на фестивале "Солома", который пройдет в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Телеканал Москва 24 приглашает горожан и туристов посетить мероприятие, где можно открыть для себя новые имена музыкантов.

В ходе предыдущих сезонов телеканал показывал зрителям артиста, который до участия в "Соломе" не играл ни одного фестивального сета. Многие ныне известные широкой аудитории музыканты впервые были объявлены именно на сцене "Соломы".

Главной особенностью фестиваля является живое исполнение. Основными критериями отбора участников были авторский материал, глубокие тексты, самобытность и внутренняя необходимость говорить с миром через музыку. Все артисты подготовят специальные акустические сеты именно для "Соломы".

В этот раз на сцене выступят 12 артистов: SHOO (Шу), DMA (ДМА), Alexandr Kudinov (Александр Кудинов), SayTanya (СэйТаня), Vika Grimes (Вика Граймс), Анна Ворфоломеева, Алина Ростоцкая, МИШ, Юхи́м, SHPIL’ (Шпиль), ЧИРС и LES ROOK (Лес рук).

Акустическая сцена расположится в "Парке сказок". Она будет работать с 14:00 до 18:00. Визуальное оформление сцены будет напоминать летний джем на природе, что перекликается с музыкальной идеей, где звук не давит, а как бы прорастает сквозь траву.

Кроме того, в рамках фестиваля ожидаются выступления музыкантов Zivert, Uma2rman, IOWA, Антоха МС и многих других.

Взрослый билет на фестиваль и посещение кинопарка на весь день стоит 2 000 рублей. Дети до 7 лет, участники СВО и члены их семей могут посетить мероприятие бесплатно. Купить билеты на "Солому" можно на сайте "Мосбилет".

Ранее стало известно, что горожане могут приобрести билеты на ежегодные фестивали со скидкой в рамках акции "Лето с "Мосбилетом", используя промокоды. Например, с 27 по 28 июня в кинопарке "Москино" гостей будут ждать мастер-классы, постановочные съемки и другие мероприятия. Билеты туда доступны со скидкой 10%.

