Академик РАН Онищенко: в России отсутствует риск распространения мелиоидоза

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В России отсутствует риск распространения мелиоидоза, несмотря на выявленный случай этой инфекции у туристки после возвращения из Таиланда. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Онищенко пояснил, что если пациентка находится в больнице, то угрозы для окружающих нет, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. Заразиться также можно через воду, пищу или при наличии ранки на коже.

Мелиоидоз представляет собой особо опасную бактериальную инфекцию, которая может протекать в различных формах. Как уточнил эпидемиолог, недуг поражает легкие, печень и почки, а в некоторых случаях протекает бессимптомно.

О новом случае заболевания мелиоидозом в стране ранее сообщил Роспотребнадзор. Точная причина заражения не установлена, однако известно, что туристка посещала в Таиланде различные экскурсии, в том числе ферму слонов. Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В связи с этим в ведомстве напомнили россиянам о необходимости соблюдать меры профилактики при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна и Океании. Вместе с тем там заверили, что в стране используется высокочувствительная тест-система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя.